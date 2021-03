Almdudler: Schlanke Dose für Almdudler

Die Kräuter-Limonade gibt es jetzt auch als zuckerfreie Version in Aludosen.

. Das österreichische Familienunternehmen führte bereits 1984 Almdudler Zuckerfrei als erste Sortimentserweiterung ein - jetzt gibt es die Variante nicht nur in der PET-Flasche, sondern auch in der Dose. Dazu sagt Gerhard Schilling, Geschäftsführer von Almdudler: "Es freut uns, heuer einer unserer am stärksten nachgefragten Sorten ein weiteres, neues 'Gewand' zu geben. Ab sofort bieten wir Almdudler Zuckerfrei auch in der schlanken 0,33L Dose für optimale Convenience an. Die Dose ist besonders für längere Transportstrecken und perfekt als Erfrischung zwischendurch geeignet. Sie hält das Getränk lange kühl, ist luft- und lichtundurchlässig und ist leicht in jedem Rucksack beziehungsweise jeder Tasche mitzunehmen."

Erhältlich ist der kalorienarme Klassiker in der Dose bei Spar, Eurospar und Interspar, sowie bei OMV-Tankstellen.