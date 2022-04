Die Mehrweg-Flasche ist seit 1957 im Einsatz, jetzt auch für die zuckerfreie Variante von Almdudler.

Endlich kommt zusammen, was zusammen gehört: Almdudler Zuckerfrei gibt es nämlich schon seit 1984, die ikonische Glasflasche der Limonade fast 30 Jahre länger. "Erstmalig gibt es Almdudler Zuckerfrei auch in unserer beliebten ikonischen 0,35 Liter Glas-Mehrweg-Formflasche", verkündet Sprudelfabrikant Heribert Thomas Klein den besonderen Zugang in der Almdudler Sortimentsfamilie. Die erfrischende, zuckerfreie Almdudlervariante kleidet sich damit ab sofort so kultig wie das Original, nur eben mit 0 Prozent Zucker und nur 1,4 Kilokalorien pro 100 ml.