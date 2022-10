Alnatura: Backzutaten abseits des Mainstreams

Neben Klassikern wie Vanillezucker, Backpulver und Haselnüssen hat Alnatura auch etliche alternative Backzutaten im Sortiment.

Für Veganer sind Eier klarerweise Tabu. Um jedoch auch ihnen diverse Bäckereien nicht vorzuenthalten, gibt es von Alnatura einen veganen Ei-Ersatz auf der Basis von Süßlupinenmehl. Laut Hersteller kann ein Päckchen davon drei Eier ersetzen. Konkret entspricht e in Teelöffel Ei-Ersatz (circa fünf Gramm) mit 50 Milliliter Mineralwasser angerührt einem Ei. Alnatura betont jedoch, dass sich der Ei-Ersatz nur als Bindemittel von Teigen beim Backen eignet und n icht zur Zubereitung von beispielsweise Eierspeise verwendet werden kann.