Alpine Brands: Energiegeladenes Wasser

Gasteiner launcht 100 Prozent natürliches Energy Water in der Dose, ohne Konzentrat, Aromen oder Zuckerzusätze.

Die österreichische Mineralwasser Marke baut die Fruity Range aus und ergänzt die direkt gepressten Fruchtsäfte um eine Mischung aus Fruchtsaft und Gasteiner Wasser mit natürlichem Koffein der grünen Kaffeebohne. Diese Kombination aus Energy Drink und Near Water ist in den Geschmacksrichtungen Lemon Mint und Mango Maracuja erhältlich und soll so für einen natürlichen und geschmackvollen Energiekick sorgen - beim Sporteln, Wandern, im Büro oder vor Prüfungen. Erhältlich ist das Getränk, das ohne Zuckerzusätze oder künstliche Aromen auskommt, in der 0,25 Liter Dose.