Bei der Käsekaiser-Gala am 10. November 2022 in Linz kürte die AMA-Marketing die besten Käse des Landes in 10 Kategorien. Darüber hinaus wurde zum zweiten Mal ein Feinkost-Lehrlingswettbewerb veranstaltet.

AMA-Käsekaiser 2023: Die Gewinner

© AMA AMA Käsekaiser: Die Sieger 1/15 Teilen © AMA Kategorie: Frischkäse, Almliesl Löffelkäse 20 % F.i.T., Gmundner Molkerei GmbH , Betrieb Sattledt 2/15 Teilen © AMA Kategorie: Frischkäse, Schärdinger Gervais, Berglandmilch eGen, Betrieb Aschbach 3/15 Teilen © AMA Kategorie: Bio-Käse, Woerle Bio Frischkäse Natur aus Heumilch, Gebrüder Woerle Ges.m.b.H. 4/15 Teilen © AMA Kategorie: Weichkäse, Schärdinger Österkron, Ennstal Milch KG, Betrieb Gröbming 5/15 Teilen © AMA Kategorie: Weichkäse, Berggold Rahmbrie, Geschwister Bantel Ges.m.b.H. 6/15 Teilen © AMA Kategorie: Schnittkäse mild-fein, Schärdinger Bergbaron, Berglandmilch eGen, Betrieb Feldkirchen 7/15 Teilen © AMA Kategorie: Schnittkäse mild-fein, Woerle Herzstück Heumond Kas aus Heumilch, Gebrüder Woerle Ges.m.b.H. 8/15 Teilen © AMA Kategorie: Schnittkäse mild-fein, Ländle Rahmkäse, Vorarlberg Milch eGen 9/15 Teilen © AMA Kategorie: Schnittkäse g'schmackig, Ländle Weinkäse, Vorarlberg Milch eGen 10/15 Teilen © AMA Kategorie: Schnittkäse würzig-kräftig, Ländle Arlberger, Vorarlberg Milch eGen 11/15 Teilen © AMA Kategorie: Hartkäse bis 5 Monate, Schärdinger Rahm Emmentaler, Tirol Milch Wörgl GmbH 12/15 Teilen © AMA Kategorie: Hartkäse älter als 5 Monate, Erzherzog Johann, Obersteirische Molkerei eGen, Betrieb Knittelfeld 13/15 Teilen © AMA Kategorie: Käsespezialität, Erzherzog Johann Heumilch Selektion, Obersteirische Molkerei eGen, Betrieb Knittelfeld 14/15 Teilen © AMA Kategorie: Bester österreichischer Käse in Deutschland, Tiroler Adler, Tirol Milch Wörgl GmbH 15/15 Teilen

Die begehrten Käsekaiser-Statuen wurden wieder in neun Kategorien verliehen: Frischkäse, Weichkäse, Schnittkäse mild-fein, Schnittkäse g’schmackig, Schnittkäse würzig-kräftig, Hartkäse bis und älter als fünf Monate, Bio-Käse und Käsespezialität. In einer eigenen Kategorie bewertet wurden die qualitativ besten Käse im Export nach Deutschland. Bewertet wurden Aussehen, Teigbeschaffenheit, Konsistenz, Geruch und natürlich der Geschmack. Maximal hundert Punkte konnten pro Käse vergeben werden. Und in diesem Jahr gibt es so viele Sieger wie noch nie, denn gleich in drei Kategorien teilen sich die Gewinner erste Plätze. Die Jury-Sitzung mit rund 80 Juroren am ersten Tag bestimmte aus den 158 Einreichungen eine engere Auswahl, am zweiten Tag wählten 13 Käsemeister aus dem In- und Ausland aus der Fülle an Qualität und Geschmack die Gewinner 2023.Aufgrund des letztjährigen großen Erfolges fand heuer der AMA-Lehrlingswettbewerb erneut statt. 158 Lehrlinge des Lebensmitteleinzelhandels im Bereich Feinkost bewiesen beim mehrstufigen Wettbewerb bemerkenswerte Fachexpertise. Pawel Orschulik, Lehrling bei Spar Gourmet in Wien Landstraße, ging aus diesem Wettbewerb als Sieger hervor.