Ammersin/Rick Gin: Ein Gin für Fan-Herzen

Rick Gin und Ammersin haben einen eigenen Rapid-Gin kreiert.

Es war noch nie so einfach, einen Rapid-Fan zu beschenken, wie heuer. Denn Rick Gin und Ammersin haben es geschafft, die DNA des Wiener Fußballclubs in einer Flasche zu vereinen. Der Dry Gin mit 14 sorgfältig ausgewählten Bio-Botanicals ist in allen Ammersin-Shops, auf www.1899-gin.at und bei ­Beerlovers erhältlich.

Am 8. Jänner 1899 war die Geburtsstunde des Sportklubs, die auch auf der Flasche zelebriert wird, denn der 1899 Green Dry Gin ist nach dem Gründungsjahr von Rapid Wien benannt. Angelehnt an die Herkunft des Vereins aus dem 14. Wiener Gemeindebezirk, entstand so in Zusammenarbeit von Rick Gin und Ammersin ein Dry Gin mit 14 sorgfältig ausgewählten Botanicals in Bio-Qualität. Darin finden sich unter anderem grüner Wacholder, Weinblüten aus Venetien, Holunder aus Nürnberg, Ragani, eine spezielle Oregano Art aus Griechenland sowie Angelikawurzeln aus Budapest. "Die vier Botanicals aus Griechenland, Venetien, Nürnberg und Budapest sollen dabei eine Hommage an vier unserer befreundeten Vereine sein. Zu Panathinaikos Athen, Venezia FC, 1. FC Nürnberg und Ferencváros Budapest bestehen seit vielen Jahren Fanfreundschaften und dürfen damit in der DNA Rapids und in unserem Gin nicht fehlen", schildert Markus Betz, Geschäftsführer Ammersin und BeerLovers.