Angesagt bei Stefan Pirker: Radeln mit Ricola

Obwohl die "Kurze-Hosen-Radsaison" in Österreich mittlerweile beendet ist, soll dieses "Angesagt bei ..." einem treuen Begleiter meiner Radtouren gewidmet sein.

Radfahren ist für mich ein wunderschöner, aber gerade bei Steigungen und Hitze auch schweißtreibender Sport. Auf so einer Tour muss also mitunter richtig viel getrunken werden. Kohlensäurehältige Getränke scheiden während des Sports für mich aus, ebenso Fruchtsäfte. Isotonische Sportgetränke probiere ich zwar von Zeit zu Zeit, doch als Heavy-User würde ich mich nicht bezeichnen.



Ganz anders verhält es sich da jedoch bei den Ricola Instant-Tees. Erstmalig in Berührung gekommen bin ich mit ihnen in meiner Kindheit. Die Ricola Tees waren damals ein reines Winterprodukt für mich und wurden immer nur mit heißem Wasser getrunken. Im Alter von rund zehn bis zwölf Jahren habe ich sie dann jedoch aus den Augen verloren.

Wieder entdeckt habe ich sie vor rund fünf Jahren. Als ich vor einem Teeregal stand und die grünen Ricola Dosen sah, kam mir die kühlende Wirkung des Menthols in den Sinn, die mir aus meiner Kindheit noch in guter Erinnerung war. Ein kühlendes Getränk zum Radfahren - das wär doch was, dachte ich mir, und kaufte eine Dose. Der erste Praxistest mit dem nun erstmals im kalten Wasser aufgelösten Instanttee entpuppte sich gleich als (geschmacklicher) Erfolg. Und so ist Ricola mittlerweile zu einem treuen Begleiter auf meinen Radtouren geworden.