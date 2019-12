Ayoka : Der Good-Mood-Drink

Das Start-up Ayoka launcht einen gleichnamigen Drink, der gute Laune verbreiten soll.

Gute Laune und Glücksgefühle verspricht der neue Good-Mood-Drink Ayoka. Ausgestattet mit natürlichem 5-HTP aus der afrikanischen Schwarzbohne und den Aminosäuren L-Tyrosin und L-Tryptophan, die im Körper für die Produktion von Dopamin und Serotonin zuständig sind, soll er Glückshormone produzieren können - so das Versprechen des Start-ups Ayoka. "Ayoka ist der erste Good Mood Drink. Er enthält Inhaltsstoffe, die Vitamine, Aminosäuren und Pflanzenextrakte enthalten aus denen der Körper Glückshormone herstellt. Manche dieser Inhatlsstoffe sind auch in Schokolade zu finden", sagt CEO Philip Lanz.Erhältlich ist der Drink ab Jänner 2020 bei den Selecta-Automaten im Public Vendig im Großraum Wien sowie bei Meinl am Graben und in den Okay-Filialen.