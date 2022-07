Bacardi Limited: Ready to shake

Bacardi bringt eine neue Produktrange im Bereich der Bottled Cocktails auf den Markt.

Mit Tails können ab sofort innerhalb von 30 Sekunden fertige Cocktails in Barqualität auf Basis von bekannten Premium-Marken aus dem Bacardi-Portfolio genossen werden. Von Passionfruit Martini, Gin Gimlet oder Whisky Sour: Mit der Markteinführung der fünf Produktneuheiten bedient das, nach eigenen Angaben weltweit größte Spirituosenunternehmen in Privatbesitz, die junge Kategorie der Bottled Cocktails. Damit wird das Zubereiten von leckeren Cocktails in den eigenen vier Wänden zum Kinderspiel. Im Sortiment finden sich fünf Cocktails, die auf Basis von Premium-Marken und hochwertigen Zutaten von Profi-Barkeepern entwickelt wurden, heißt es aus dem Unternehmen.