Bacardi-Martini: Ein Passion Star

Eristoff

Eristoff erweitert sein Portfolio ab April um einen fertigen Vodka-Mix mit Passion Fruit Geschmack und einem Alkoholgehalt von fünf Prozent in der 250ml Slim Can.

Nach dem Launch von Eristoff Pink it up! bringt Eristoff nun ein neues Ready-to-Drink Produkt auf den Markt. Der Eristoff Passion Star ist ein fertiger Drink, dessen Basis der Eristoff Passion bildet, ein Flavoured Vodka, der auf den Geschmack von Maracuja setzt. In Kombination mit Soda schmeckt der Neuzugang frisch und fruchtig.