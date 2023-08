Der kroatische Spirituosenhersteller Badel 1862 launcht seinen Premium-Kräuterlikör Antique in Österreich.

Mit dem Premium-Kräuterlikör Antique kommt nun wortwörtlich eine echte Antiquität in die Billa Plus - Regale. Das Getränk ist für seinen vollmundigen und würzigen Geschmack bekannt und überzeugt Likör-Liebhaber:innen mit seinen Wermut-Noten. Seine Rezeptur, die aus vierzig verschiedenen mediterranen Kräutern besteht, stammt noch aus dem 19. Jahrhundert. Zu dieser Zeit galt die Spirituose an den kaiserlich-königlichen Höfen von Wien und Paris als wirksamer Zaubertrunk gegen Magenbeschwerden. Für seinen Geschmack wurde er bereits mit mehreren Awards ausgezeichnet und als einer der interessantesten Kräuterliköre der Welt angepriesen.