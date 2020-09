Bahlsen: Den Neuen #nussmanmögen

Bahlsen startet eine groß angelegte Kampagne für die neue Sorte Pick up! Choco Hazelnut unter dem Hashtag #nussmanmögen.

Das neue Pick up! Choco Hazelnut ist seit April im Handel und bekommt mit seiner größten diesjährigen Werbekampagne nun noch mehr Aufmerksamkeit. Neben TV-Spots und Online-Werbung sollen auch Produktsamplings zu einer höheren Sichtbarkeit der Neuheit beitragen.

Die Kampagne läuft seit Mitte September und entführt die Zuschauer im TV-Spot in die gelbe Pick up-Welt, in der sie Magnus kennenlernen. Falls Sie sich jetzt fragen, wieso ausgerechnet Magnus, dann haben Sie die Idee der Macher nicht sofort durchschaut. Aber vielleicht gelingt es auf den zweiten Blick und mit einer Zusatzinfo: Magnus mag Nuss. Und der Nuss-Fan Magnus mag selbstredend auch Pick up! Haselnuss.

"Pick up! zeigt in 2020 eine solide Performance", sagt Mag. Eva Aichmaier MBA, Geschäftsführerin Bahlsen Österreich. "Mit Pick up! Choco Hazelnut haben wir nun die Gelegenheit, die österreichischen Konsumenten mit einer ihrer beliebtesten Geschmacksrichtungen - Haselnuss - von unserem Produkt zu überzeugen. Erste Verkostungen haben den ausgezeichneten Geschmack bereits bestätigt. Natürlich werden wir den Newcomer mit einer breit angelegten Kommunikationskampagne im TV und auch via Samplings unterstützen." Über alle Medien hinweg soll die Kampagne über 35 Millionen Bruttokontakte erzielen.