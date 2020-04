Bahlsen: It´s lime time

Der Kekshersteller launcht mit Messino Limette-Zitrone einen sommerlichen Softcake.

Aber Mai gibt es den Softcake-Klassiker von Messino auch mit einer fruchtig-frischen Limetten-Zitronen-Fruchtfüllung. Umrahmt wird er von edelherber Schokolade und weichem Biskuit. Bahlsen möchte damit einmal mehr Anreize für Spontankäufe im Keksregal setzen. Gefördert wird dies am Point of Sale auch durch das sommerlich-auffällige Verpackungsdesign der Limited Edition sowie durch passende Displaytopper."Im letzten Jahr haben wir durch starke Promotions, Limited Editions und einer starken Markenkampagne mit Bahlsen Messino 14,2 Prozent Umsatzwachstum verzeichnen können", so Eva Aichmaier, Geschäftsführerin Bahlsen Österreich. "Um als Marktführer das Segment weiter zu beleben, bringen wir auch in diesem Jahr wieder einen ganz neuen Geschmack mit der sommerlichen Limited Edition auf den Markt, welche neue Impulskäufe auslöst."