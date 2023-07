Bahlsen: Sommer, Sonne, Messino

Kekse für Generationen: Messino und Ohne Gleichen gibt es in sommerlichen Geschmacksvariationen.

Dass das Familienunternehmen Bahlsen seinen Markenauftritt erneut ändern wird, wurde kürzlich verlautbart . Wie das Design letztendlich aussehen wird, steht noch in den Sternen. Was wir jetzt schon wissen, der Inhalt des fast schon kultigen Klassikers Messino wird weiterhin aus dem bekannt fruchtigen Kern aus Orangenfüllung, ummantelt mit knackiger Schokolade bestehen. In dieser sommerlichen Limited Edition wird der Geschmack um eine exotische Nuance aus Mango und edelherber Schokolade ergänzt. Bei hohen Temperaturen schmecken die knackigen Kekse mit dem überraschend weichem Inneren übrigens am besten aus dem Kühlschrank.