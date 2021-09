Barilla: Designer-Pasta

Barilla

Papiri mit Garnelen Bisque, Zuckererbsen und Schwarzem Trüffel

Zutaten für 4 Personen

Für die Bisque:

Zubereitung

1. Die Garnelenköpfe mit einem Schuss Olivenöl in der Pfanne kurz anbraten, anschließend mit dem Gemüse (Sellerie, Karotten, Zwiebel) in sehr kleine (1-3mm)

Würfel schneiden. und gemeinsam mit einem Lorbeerblatt in der Pfanne kurz anschwitzen.

2. Mehl und Tomatenpaste hinzugeben und mit dem Brandy ablöschen und warten, bis der Brandy verkocht. Etwas Wasser hinzugeben bis das Gemüse abgedeckt ist und dann zum Kochen bringen. Sahne hinzugeben und mit Salz und Paprikapulver abschmecken.

3. Anschließend die Bisque mit einem Mixstab pürieren und durch ein feines Sieb

passieren.

4. Als nächstes die Zuckererbsen diamantenförmig schneiden, in einer Pfanne mit Butter blanchieren und zur Seite stellen

5. In einer anderen Pfanne mit etwas Olivenöl die restlichen Garnelenschwänze anbraten.

6. Währenddessen in einem großen Topf Wasser zum Kochen bringen. Anschließend Salz

hinzugeben (ca. 7 Gramm pro Liter) und die Barilla Collezione Papiri laut

Verpackungsangabe "al dente" kochen.

7. Die Pasta abgießen, zur Bisque in eine Pfanne geben, Zuckererbsen und die ausgelösten

Garnelen in mundgerechten Stücken beigeben. Gut durchmengen und anschließend auf den Tellern anrichten.

8. Mit gehobeltem Trüffel garnieren und servieren.





280 g Barilla Collezione Papiri400 g Garnelen Bisque16 frische Garnelen100 g ZuckererbsenNatives Olivenöl ExtraButterSchwarzer Trüffel100 g klein gewürfeltes Gemüse(Sellerie, Karotten, Zwiebel)1 Lorbeerblatt1 TL Weizenmehl1 TL Tomatenpaste2 EL Cognac oder Brandy100 g frische SahneSalz, süßes Paprikapulver