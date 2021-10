Barilla: Pasta mit Liebe

Zusammen mit der Künstlerin Olimpia Zagnoli präsentiert Barilla zwei Sammeleditionen von Pasta-Klassikern im Zeichen der Liebe.

Barilla stellt nicht nur die Kampagne, sondern auch zwei neue Sondereditionen unter das Motto "A Sign of Love". Denn oftmals sind es die kleinen Gesten im Alltag, die den Unterschied machen und Anerkennung schenken - wie zum Beispiel ein mit Liebe zubereiteter Teller Pasta. Barilla liege es am Herzen, sich an diese Momente zu erinnern und den Liebsten durch Kleinigkeiten Zuneigung zu zeigen, heißt es vom italienischen Pastaexperten. Für diese Mission holte man sich mit der Künstlerin Olimpia Zagnoli Verstärkung, die die Spaghetti N.5 und Spaghettini N.3 zu Spezialeditionen mit Liebe umgestaltete. "Die zwei Illustrationen spiegeln meine Vorstellung von vollkommener Einheit wider, die sich über vermeintliche Grenzen und Konventionen hinwegsetzt – symbolisch greifen sie ein zentrales Element auf, das nicht nur uns Italiener, sondern alle Menschen miteinander vereint: Spaghetti", sagt Zagnoli, deren perfekter Alltag nach eigenen Angaben aus Kunst, Küssen und einer Portion Pasta besteht.