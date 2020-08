Die Produktpalette von Basenbox wächst um zwei Basenfrühstücke. Der süße Geschmack, das "crunchy" Knuspermüsli, die cremige Konsistenz und die knalligen Farben machen die Artikel besonders für Kinder interessant.

Die Inhaltsstoffe der Basenfrühstücke sind dabei vollkommen naturbelassen, enthalten Bio-Obst und Bio-Gemüse, wertvolle Körner, sind vegan und kommen ganz ohne künstliche Farbstoffe oder Haltbarmacher aus. Erhältlich sind die neuen Produkte ab sofort exklusiv bei Spar im Kühlregal.Für den Herbst hat sich das Team des Start-ups etwas ganz besonderes ausgedacht: In der Verpackung der Basenfrühstücke werden eine gewisse Anzahl an Zitronen-Aufklebern versteckt. Erwischt man eine bronzene oder silberne Zitrone, so gibt es das Basenbuch für Körper & Geist oder einem Wochenvorrat Basenbox-Produkte zu gewinnen. Wer eine goldene Zitrone entdeckt, gewinnt die gratis Teilnahme an einem Basenbox Retreat und verbringt eine Woche im Grünen, um in professioneller Begleitung zu fasten, Yoga zu praktizieren und zu meditieren.Das Gewinnspiel findet in ganz Österreich statt und läuft vom 1. September bis 5. Oktober 2020. So nimmt man teil: Einfach ein Foto von dem Zitronenaufkleber in der Verpackung per E-Mail schicken und das Basenbox-Team kümmert sich um den Rest.