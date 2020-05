Angefangen hat alles in einer kleinen Küche in Wien, in der die Gründer von Basenbox ein einzigartiges Konzept auf die Beine stellen konnten –



für den Alltag.

Die neuen Suppen, die es ab sofort bei Spar im Kühlregal zu haben sind, schmecken nicht nur gut, sie tun dem Körper auch etwas Gutes. Die neuen Suppen, die es ab sofort bei Spar im Kühlregal zu haben sind, schmecken nicht nur gut, sie tun dem Körper auch etwas Gutes.

ausgewogene, basische Ernährung. Ganz nach dem Motto: Gesundheit fängt beim Essen an.Basenkuren