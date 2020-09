Basenbox: Zuwachs im Kühlregal

Die basischen Eintöpfen zum Mitnehmen in der Produktfamilie des 2016 gegründeten Start-ups Basenbox.

Die Idee, in den Supermarkt zu gehen, entstand durch einen Mangel an gesunden Alternativen zum klassischen "Wurstsemmerl" in der Mittagspause. Ganz ohne Konservierungsstoffe, künstliche Farbstoffe, Zuckerzusatz, dafür biologisch, vegan, glutenfrei und vor allem basisch - das sind die gesunden Fertiggerichte der Basenbox. Jetzt neu im Kühlregal: "Ein Topf Vergnügen" (Bio-Erbseneintopf) und "Ein Topf Harmonie" (Bio-Bohneneintopf). Sie geben in den kalten Jahreszeiten Energie und machen. Zu haben sind die Produkte exklusiv bei Spar im Kühlregal.