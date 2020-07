Der Laphroaig 10 Years Cask Strength ist erstmals auch hierzulande erhältlich.

Beam Suntory bringt den zehnjährigen Laphroaig Single Malt Whiskys mit der streng limitierten Abfüllung 2020 in den heimischen Fachhandel. Mit seinem besonders kräftigen und rauchigen Geschmack trägt diese in Fassstärke abgefüllte Sonderedition den vollen Charakter des Islay Single Malts in sich, so das Versprechen des Spirituosenhauses. Durch diese Abfüllung in Fassstärke erhält der Whisky seine Geschmacksdichte und Stärke: 60,1 % Alkoholgehalt bergen in sich ein besonders breites Spektrum an Aromen, die über mindestens zehn Jahre in ehemaligen Bourbonfässern aus amerikanischer Eiche gereift sind.