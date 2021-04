Die edelsten Tropfen der schottischen Insel Islay passen gut zu knusprigen Gänsekeulen, Beef Ribs und Bratäpfeln.

Der Whisky aus dem Hause Laphroaig (Beam Suntory) gehört zu den führenden Single Malts am heimischen Markt. Seine Reise beginnt auf der schottischen Insel Islay, der südlichsten und fruchtbarsten Insel der Inneren Hebriden, die oft auch als "Königin der Hebriden" bezeichnet wird. Trotz ihrer kleinen Fläche von etwa 620 km² beherbergt sie etliche namhafte Whisky-Destillerien und ist weltweit bekannt für ihre rauchigen und torfigen Single Malt Whiskys. Der 10-jährige Laphroaig ist das Resultat einer über 200-jährigen Tradition einzigartiger Whiskyherstellung und damit ein Herzstück der Laphroaig Single Malt Reihe, die sich einer stetig wachsenden Fangemeinde erfreut. Für seine Herstellung wird gemälzte Gerste über Torffeuer getrocknet. Der Rauch dieses speziellen und nur in Islay vorhandenen Torfs verleiht dem Produkt sein spezielles und reichhaltiges Aroma. Der vollmundige Whisky mit langem Abgang lagerte mindestens 10 Jahre in ehemaligen Bourbon-Fässern aus amerikanischer Eiche.



Dass er nicht nur pur schmeckt, sondern auch ein guter Speisebegleiter ist, beweist Leopold Wrenkh, der gemeinsam mit seinem Bruder Karl das gleichnamige Restaurant am Bauernmarkt leitet. "Es ist eine schöne Aufgabe, den einzigartigen Geschmack Laphroaigs von der Insel Islay in Österreich noch bekannter zu machen und die heimischen Gäste mit diesem neuen Gaumenspiel zu überraschen", freut sich Leopold Wrenkh über die Zusammenarbeit. "Mit einem besonderen, unvergleichlichen und markanten Whisky wie Laphroaig können wir traditionelle, winterliche Delikatessen aus der österreichischen Küche auf einmalige Weise begleiten."