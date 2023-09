Labello relauncht einen Großteil seiner Produktreihe mit natürlichen Inhaltsstoffen, ein Teil des Sortiments wurde zudem auf vegane Formulierungen umgestellt. Außerdem verfolgt die Marke mit einer neuen Verpackung einen nachhaltigeren Ansatz. So können 712 Tonnen Kohlendioxid pro Jahr und über 250 Tonnen Kunststoff eingespart werden.

Die dünne und empfindliche Haut unserer Lippen braucht besonders intensive Pflege und sicheren Schutz. Labello hat seine Formel nun überarbeitet und natürlicher gemacht. Über das gesamte Sortiment hinweg haben die Lippen-Pflegestifte jetzt einen sehr hohen Anteil an natürlichen und naturbelassenen Inhaltsstoffen. Der beliebte Labello Original besteht jetzt zu 100 Prozent, die Varianten mit LSF, wie Labello Hydro Care, zu 94 Prozent aus natürlichen und naturbelassenen Inhaltsstoffen. Die fruchtige Palette von Labello enthält überdies keine tierischen Inhaltsstoffe mehr, was sie für vegan lebende Menschen geeignet macht.

Sheabutter aus ethischen Quellen

Nachhaltiges Outfit für den Pflegestift

Für die neue Produktreihe wird ethisch gewonnene Sheabutter verwendet, die eine wichtige Einkommensquelle für etwa vier Millionen Frauen in Westafrika ist. Labello bezieht die Sheabutter deshalb über eine Gruppe von Frauen, die direkt an der Lieferkette beteiligt ist und in einer ethischen und transparenten Geschäftsbeziehung mit der Marke steht.Ebenso bereichern natürliche Öle wie Sonnenblumen- und Jojobaöl die nährenden Lippenpflegeformeln. "Die gleich hohe Wirksamkeit ist immer noch gegeben und das kultige Aroma, das die Labello-Nutzer:innen so sehr schätzen, geht keinesfalls verloren", versichert Judith Moran, Global Lab Manager Lipcare.Für eine nachhaltigere Zukunft kommt es nicht nur auf die inneren Werte an und deshalb kleidet sich der Labello von nun an auch neu. Der Kunststoffteil des Blisters wurde eliminiert, und die äußere Verpackung besteht jetzt zur Gänze aus recyceltem Papier. Darüber hinaus wurde die gesamte Stick-Verpackung von Mischkunststoff auf Monomaterial umgestellt, sodass sie vollständig recycelbar ist. Labello schätzt, dass mit dieser Maßnahme im ersten Jahr weltweit über 250 Tonnen Kunststoff eingespart werden können.Die Nachhaltigkeitsbemühungen gehen noch über die Verpackung hinaus. So wurden in Europa Verbesserungen in der gesamten Lieferkette vorgenommen. Durch die Optimierung der Verpackungen und Kartons können mehr Produkte auf eine Palette gepackt werden, wodurch weniger Paletten benötigt und die Anzahl der eingesetzten Transportfahrzeuge reduziert werden kann, erklärt Yen Fujii, Global Brand Manager Sustainability Nivea Face & Lip. Die neuen Produktionsmaschinen stoßen zudem weniger COaus, was zu einer Gesamteinsparung von 712 Tonnen Kohlendioxid pro Jahr führt.