Die Berglandmilch hat dieses Frühjahr zahlreiche neue Produkte in der Pipeline.

Unter der Marke Schärdinger wurden im Vorjahr die Greek Style Joghurts im Glas lanciert, die sich seither immer größterer Beliebtheit erfreuen. Die Range wird nun um eine neue fruchtige Limited Edition unter dem Namen Mango-Tango erweitert. In dieser Variante trifft cremiges Joghurt auf eine fruchtige Kombination aus Mangos und Maracujas.

Eine weitere Limited Edition, die seit KW 13 verfügbar ist, ist das Schärdinger Berghof Joghurt Himbeer-Ribisel mit 11 Gramm Zucker pro 100 Gramm.

Ab dieser Woche startet zudem das neue Lattella Protein im Kühlregal durch. In der Powerflasche steckt 20 Gramm hochwertiges Molkenprotein. Trotz des hohen Proteingehalts soll das Produkte den gewohnt fruchtig-erfrischenden Lattella-Geschmack beibehalten haben, so die Berglandmilch. Die zwei Sorten Mango-Maracuja und Berry-Lemon beinhalten zudem keinen zugesetzten Zucker, sind low carb und laktosefrei. Die 500ml PET-Flasche mit dem perforierten Sleeve ist zu 100 % recyclebar. Ebenfalls neu bei Lattella ist die von Konsumenten gewählte Limited Edition Drachenfrucht. Im Herbst 2019 führte die Berglandmilch in ganz Österreich Umfragen und Live-Verkostungen durch und lud auch zur Online-Abstimmungen. Mit mehr als 60.000 Stimmen, entschieden sich die Verbraucher ganz klar für die exotische Frucht.

Mit dem Schärdinger Bifidus Skyr im Glas zieht ein cremiger Premium-Skyr mit 50 Gramm Protein ins Sortiment der größten heimischen Molkerei. Die ursprünglich aus Island stammende Mischung aus Topfen und Joghurt macht im 450 Gramm-Glas eine gute Figur. Neben den Standard Joghurtkulturen enthält der Schärdinger Bifidus Skyr auch den Bakterienstamm BB-12 (Bifidobacterium BB-12), der zum aromatischen Geschmack und der Cremigkeit beiträgt. Ein Fettgehalt von nur 0,3 % sowie der hohe Proteingehalt machen den Bifidus Skyr zum geeigneten Snack für Fitness-Aficionados und Hobbysportler. Das Produkt eignet sich unter anderem als Smoothie-Basis oder zur Zubereitung von Aufstrichen und kann auch zum Backen und Kochen verwendet werden.

Einen natürlicher Joghurtgenuss in XL im 500-Gramm Becher bietet die Berglandmilch auch mit dem Stainzer Joghurt mit natürlichen Fettgehalt aus steirischer Milch.

Berglandmilch: Frühjahrsneuheiten