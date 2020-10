Die Berglandmilch lanciert unter der Marke Schärdinger zwei pflanzliche Drinks in der Mehrweg-Glasflasche.

Auch während der Coronakrise tüftelte das Team der Berglandmilch fleißig an der nächsten Innovation, die nun auch bereits österreichweit gelistet ist. Nach der Innovation Schärdinger Hafer & Milk, geht die Berglandmilch nun einen entscheidenden Schritt weiter und bringt zwei 100 Prozent pflanzliche Drinks in der Glas-Mehrwegflasche in die Veggie-Regale. Die beiden 100 Prozent pflanzlichen Drinks von Schärdinger werden aus österreichischem Hafer beziehungsweise Dinkel hergestellt und kommen Unternehmensangaben zufolge ohne Zuckerzusätze aus. Berglandmilch