Die Berglandmilch beweist einmal mehr ihre Innovationskraft und launcht zahlreiche neue Schmankerl fürs MoPro-Regal, bei denen Nachhaltigkeit im Fokus steht.

Nach den beiden Neueinführungen Hafer- und Dinkel-Drink in der Mehrweg-Glasflasche, bringt Österreichs größte Molkerei nun auch weitere Milchprodukte in der nachhaltigen Verpackung. Und so ist der Tirol Milch Kakao aus zu 100 Prozent Tiroler Bergbauernmilch und echtem Kakao ab sofort in der Glas-Mehrwegflasche erhältlich.

Ganz im Sinne des Nachhaltigkeitsgedankens weitet Schärdinger seine Mehrweg-Range aus und füllt die Schärdinger Berghof Vollmilch und Buttermilch nun auch in Halbliter-Mehrwegglasflaschen ab. Damit entspricht die Molkerei auch der steigenden Anzahl der Single- und Kleinhaushalte, für die kleinere Gebindegrößen oftmals attraktiver sind.

Galerie: Neuheiten der Berglandmilch

Ein weiterer Verpackungsrelaunch betrifft die Tirol Milch Käsescheiben. Im Fokus stand auch hier ein alternatives und nachhaltiges Verpackungskonzept. Die neue Packung mit der Kartontasse reduziert den Kunststoffverbrauch bei den Käsescheiben und trägt zum Ziel der gesamthaften Kunststoffreduktion bei Tirol Milch bei - der Papieranteil der Tasse beträgt 95 Prozent. Die dünne Kunststoffbeschichtung für die Haltbarkeit der Käsescheiben kann ganz einfach von der Papiertasse abgelöst werden. So können beide Komponenten dem Recycling zugeführt werden. Erhältlich sind die Sorten Tirol Milch Kitzbüheler Bergkäse, der Tirol Milch Tiroler Jausenkäse, der Tirol Milch Tiroler Bergbauern Tilsiter sowie das Tirol Milch Jausenduo.

Ebenfalls neu ist das Schärdinger Genusskäse Duett mit den beiden beliebtesten Schärdinger Käsesorten: dem bereits 10-fach mit dem AMA-Käsekaiser ausgezeichneten Schärdinger Bergbaron sowie dem schmackhaften Schärdinger Edel-Gouda. Auch dieses Jausenduo setzt auf das alternative und nachhaltige Verpackungskonzept in der Papiertasse. Den Schärdinger Emmentaler gibt es darüber hinaus ab sofort auch als Reibkäse im praktischen wiederverschließbaren 200-Gramm-Standbeutel.