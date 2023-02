Die Berglandmilch erweitert ihr Portfolio im Frühling um zwei neue Produkte: Lattella in der Sorte Wassermelone und die Schärdinger Streichgenuss Butter mit Sonnenblumen und Joghurt.

Das Sortiment der Berglandmilch wächst in den kommenden Wochen um einige Neuprodukte, darunter die Buttervariante "Schärdinger Streichgenuss Sonnenblume". Die feine Teebutter besticht mit hochwertigen Pflanzenölen und punktet durch den Verzicht auf Palmöl, Aromastoffe, Stabilisatoren und Farbstoffe. Einen "streichzarten" Genuss verleiht ihr das Joghurt in Kombination mit wertvollem, heimischen Sonnenblumenöl. Beim Schärdinger Streichgenuss in der Sorte Sonnenblume trifft fein-säuerlicher Buttergeschmack auf den zart-nussigen Geschmack von Sonnenblumenöl. Die neue Sorte ist ab Ende März/Anfang April im Handel erhältlich.

Lattella mit neuer Sorte