Berglandmilch: Rhabarber im Joghurt

Berglandmilch launcht zwei brandneue Joghurtsorten für Naschkatzen und Rhabarberfans aus dem Hause Schärdinger.

Darfs ein bisserl "Mehr" sein? Ja, denn zwei neue Joghurtsorten aus dem Hause Schärdinger verstärken die Berghof-Range im nachhaltigen 450 g-Mehrweg-Pfandglas.



Für Fans fruchtiger Genüsse könnte die Variante Erdbeer-Rhabarber, eine Kombination aus süßen Erdbeeren mit dem unverwechselbaren fein-säuerlichen Geschmack von Rhabarber, Spannung auf den Gaumen zaubern. Rhabarber ist ein wahres Superfood, reich an Vitaminen und kalorienarm. Das schlechte Gewissen beim Verzehr darf sich daher in Grenzen halten. Schokotiger werden mit der Sorte Stracciatella, bestehend aus Bergbauernmilch mit Schokoladesplittern in Fairtrade-Qualität, ihre Freude haben.