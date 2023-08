Bipa: Bi good, be green

Seit 2014 bietet die Bipa-Eigenmarke bi good ein umfangreiches Sortiment an zertifizierter Naturkosmetik, umweltfreundlichen Haushaltsartikeln und nachhaltigen Periodenprodukten an. Nun wächst das Sortiment noch weiter, und zwar um ein bisschen gutes Gewissen im Badezimmer.

Die neue, nachhaltige Goodie-Box bietet grüne Produkte für einen verantwortungsvollen Neustart in Bezug auf Körperhygiene.

Nach Sommer duftendes Seifenpulver

Mundhygiene im Zahn der Zeit

Nachhaltig und regional

2

Das vegane Seifenpulver mit Mandelblüten & Kokos-Duft reinigt sanft und ist pflegend. Nicht nur der Inhalt ist nachhaltig, sondern auch der Seifenspender selbst. Die hundertprozentige Altglasflasche ist wiederbefüllbar und der Verpackungskarton größtenteils aus Recyclingmaterial. Auch die Anwendung ist leicht gelernt. Man befüllt den Behälter mit 180ml warmem Wasser und gibt das Pulver hinzu. Danach wird etwas geschüttelt. Um seine Kraft zu entfalten, braucht das Produkt nun etwas Ruhe. Doch bereits nach ein paar Stunden ist die Seife bereit zur Verwendung. Das Starter-Set kostet 5,99 Euro.Wer bereits einen passenden Behälter hat, kann auf das Refill Set zurückgreifen. Das Sachet hilft nämlich zusätzlich beim Plastik sparen, da eine komplette Plastikflasche ersetzt werden kann. Durch das im Vergleich zu einer Flüssigseife geringe Gewicht des Pulvers beim Transport werden nämlich noch mehr Emissionen gespart. Das Sachet ist aus FSC-zertifiziertem Karton und fast vollständig aus Recyclingmaterial. Das Refill Set gibt es dann für nur mehr 4,49 Euro.Auch im Bereich Zahnpflege kommt bi good mit grüneren Alternativen in die Bipa Regale. Das Minze-Zahnpulver ohne Fluorid ist genauso gründlich wie normale Zahnpasta und zudem noch nachhaltig. Mit ätherischen Ölen und Xylit verleiht das vegane Pulver einen frischen Atem. Der wiederverwendbare Glastiegel hilft zusätzlich beim Einsparen von Plastik. Auch die Anwendung ist wie gewohnt. Eine kleine Menge Pulver auf die angefeuchtete Zahnbürste auftragen und wie gewohnt Zähne putzen. Das Produkt ist für 4,99 Euro erhältlich. Dazu gibt es für 3,10 Euro die passende Holzzahnbürste aus zertifiziertem FSC Schweizer Buchenholz.Alle bi good Pflegeprodukte sind durch das Natrue-Gütesiegel und die Veganblume zertifiziert und beinhalten weder synthetische Duftstoffe, noch Silikone, hormonell wirksame Zusätze oder Mineralöl. Darüber hinaus sind sie zu 100 Prozent frei von Gentechnik und Mikroplastik.Alle bi good Verpackungen enthalten den höchstmöglichen Recyclinganteil und setzen auf Ressourcenschonung. Wo immer möglich, produziert bi good seine Produkte in Österreich. So werden nicht nur Transportwege kurzgehalten, sondern auch COeingespart und die heimische Wirtschaft unterstützt.