Brandzup bringt die Top-Kekse aus dem Hause Barilla nach Österreich.

Mulino Bianco-Kekse gehören zu einem Italien-Aufenthalt einfach dazu. So weit muss man für die Naschereien künftig aber nicht mehr fahren. Branzup führt die Kekse in sieben Sorten nun auch in Österreich ein. Erste Verkäufe wurden bereits bei Spar, MPreis und Penny getätigt.Die Kekse zeichnen sich durch höchste Qualitätsansprüche aus und haben Mulino Bianco zum Marktführer im italienischen Keksmarkt gemacht. 85 Prozent aller italienischen Familien sollen die Marke kaufen. Für die Zubereitung werden ausschließlich frische Eier aus Bodenhaltung, frische Milch und Sahne sowie Kakao der Cocoa World Foundation verwendet. Auf Palmfett, künstliche Farbstoffe, Konservierungsstoffe, gehärtete Fette und Gentechnik wird hingegen verzichtet.