Brau Union Österreich bringt erstmals einen Gösser WinterRadler alkoholfrei auf den Markt.

"Laut aktuellem Bierkulturbericht sind Radler in Österreich äußerst beliebt – jeder zweite Österreicher greift gerne zu dieser bierig-fruchtigen Erfrischung. Bisher fehlte es hier aber an einem winterlichen Angebot. Diese Lücke schließen wir nun mit dem Gösser WinterRadler. Dieser bietet saisonale Abwechslung und bringt frischen Wind in den winterlichen Getränkemarkt – aber durch die Limited Edition nur für kurze Zeit", so Michael Wallner, Marketing Director der Brau Union Österreich.