Anlässlich des Launches von Gösser NaturHell 4% meinte Klaus Schörghofer, Vorstandsvorsitzender von Brau Union Österreich: "Mit dieser besonderen Bierinnovation wollen wir die Kategorie der 'Session Lager' Biere als neuen Alltagsbiertyp etablieren und so den heimischen Biermarkt nachhaltig beleben."





Erhältlich ist das Gösser NaturHell 4 % mit 10,7° Plato Stammwürze ab sofort frisch gezapft vom Fass in der Gastronomie sowie im Handel in der 0,5-l-Mehrwegflasche und in der 0,5-l-Dose.