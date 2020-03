Brau Union Österreich: Das Kellerbier ist da

Durch die Kellerbierabende in der Brauerei Zipf hat sich das ungefilterte Zipfer Kellerbier bereits einen Namen gemacht. Nun ist es auch braufrisch abgefüllt im Handel erhältlich.

Bisher war das Kellerbier vor allem Bierliebhabern von den Kellerbierabenden in der Zipf Brauerei bekannt, wo es einmal pro Woche erhältlich war. Das ändert sich jetzt. Denn ab sofort wird auch braufrisch abgefüllt und das Bier so einem breiten Publikum zugänglich gemacht. Dabei überzeugt das natürlich kellertrübe, hell goldene Bier mit angenehm frischen Hopfennoten bei 5 Prozent Alkoholgehalt. Der erfrischende Geschmack entfaltet sich am besten in einem Krügerl bei einer Trinktemperatur von 7-9 Grad. Die Bierspezialität lässt sich besonders gut zu deftigen Speisen wie Braten, Gegrilltem, Wildgerichten oder Burgern genießen."Zipfer steht für den Mut, den eigenen Weg zu gehen, pur und ungefiltert, so wie das Zipfer Kellerbier. Da dies nun auch in Gastronomie und als Mehrwegflasche im Handel erhältlich ist, ist der Genuss so individuell wie die Bierliebhaber selbst, überall und jederzeit erlebbar", schwärmt Andreas Stieber, Marketing-Geschäftsführer der Brau Union Österreich.