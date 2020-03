Nach fast 40 Jahren feiert das Linzer Bier in der Oberösterreichischen Hauptstadt und Umgebung ein Comeback.

Bis zum Jahr 1981 hatte Linz eine Brauerei, in der Linzer Bier gebraut wurde. Im Jahr 2017 gab es dann ein zartes Revival, indem es wieder in elf ausgewählten Gasthäusern vom Fass angeboten wurde. Aufgrund des großen Interesses ist das Linzer Bier ab sofort auch in der 0,5-l-Mehrwegflasche im Handel erhältlich. Gebraut wird es in der Brauerei Zipf aus regionaler Braugerste und 100 Prozent Mühlviertler Hopfen. Das vollmundig und feinherbe Bier mit 5,2 Prozent Alkoholgehalt wird zukünftig übrigens an seinen Heimatort zurückkehren, wenn es ab Herbst 2021 im Gebäude des ehemaligen Kraftwerks der Tabakfabrik in Linz gebraut wird.