Nach dem Erfolg des Vorjahrs kommt die fruchtige Gösser Radler-Variante nun dauerhaft auf den Markt.

So eine Produktentwicklung kann sich sehen lassen: Im Jahr 2019 erlebte das Biermischgetränk Gösser NaturRadler alkoholfrei in der Sorte Zitrone ihre Premiere. Im Frühling/Sommer 2021 kam die Sorte Himbeer-Rhabarber als Limited Edition hinzu, abgelöst im Herbst/Winter 2021/2022 durch die Variante Zitronen-Orangen-Apfel-Limonade. Nun kommt die Neuauflage: Ab März 2022 ist die Sorte Himbeer-Rhabarber in der 0,33-Liter-Flasche nun dauerhaft erhältlich.





Michael Wallner, Marketing Director bei der Brau Union Österreich, erklärt: "Das Segment der alkoholfreien Biermischgetränke wird immer größer. Nicht zuletzt mit dem steigenden Gesundheitsbewusstsein wird es unseren Landleuten immer wichtiger, in vielen Situationen auf Alkohol, künstliche Zusatzstoffe und Süßungsmittel zu verzichten."

