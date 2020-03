Das mexikanische Bier Sol ist nun erstmals auch im heimischen Handel erhältlich. Gebraut wird das leichte Lagerbier in der Brauerei Wieselburg.

120 Jahre nachdem Sol erstmals in Mexiko gebraut wurde, kommt die "Sonne" nun auch nach Österreich. Das goldgelbe Lagerbier hat einen Alkoholgehalt von 4,2 % und zeichnet sich durch einen frisch, malzig-fruchtigen Geschmack aus. "Mit Sol erweitern wir unsere Produktpalette um ein leichtes Lager, dass ein unbeschwertes Lebensgefühl, Lebensfreude am Puls der Zeit vermittelt und dadurch die Österreicher ansprechen soll", so Andreas Stieber, Marketing-Geschäftsführer der Brau Union Österreich. Das in der Brauerei Wieselburg gebraute Bier ist im Handel in der 33 cl Einwegflasche im 6er Träger erhältlich.