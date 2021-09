Brau Union Österreich: Naturtrübes Puntigamer

Brau Union Österreich erweitert die Puntigamer-Range um ein Zwickl Bier.

Laut aktuellem Bierkulturbericht der Brau Union Österreich greifen bereits 40 Prozent der österreichischen Biertrinker zu Zwickl Bieren. Somit landet diese Biersorte im Beliebtheitsranking hinter Märzen (59 Prozent) und Pils (43 Prozent) auf Platz drei.Grund genug für Brau Union Österreich, nun auch unter der Marke Puntigamer ein Zwickl am Markt einzuführen. Das neue Puntimgamer s'Zwickl - so der genaue Name des naturtrüben Biers - hat einen Alkoholgehalt von 4,9 Prozent und wird in der 0,5-l-Mehrwegflasche angeboten. "Die Kohlensäure ist in dieser kellerfrischen Spezialität besonders ausgewogen eingebunden. Im Abgang rundet eine fein abgestimmte Hopfenbittere das Geschmackserlebnis ab", so Braumeister Johannes Eregger.