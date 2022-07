Campari: Alkoholfreier Sommergenuss

Aperitivo-Genuss ohne Alkohol gelingt mit der Kult-Marke Crodino aus dem Hause Campari.

Die Kult-Marke Crodino hat versucht, das italienische Lebensgefühl einzufangen und in ein Glas abzufüllen. Entstanden ist dabei eine alkoholfreie Alternative zum klassischen Aperitivo, der auch abseits der Grenzen Italiens gefeiert wird. Gespritzt auf Eis und mit einer saftigen Orangenscheibe verspricht Crodino, ein erfrischendes Geschmackserlebnis. Erhältlich ist Crodino hierzulande in zwei Geschmacksrichtungen: biondo und rosso.

Crodino Rosso besticht mit fruchtigem Blutorangen-Aroma und einer intensiv roten Farbe. So wie sein Namensvetter in der Orangen-Variante wird auch der Rosso am besten mit viel Eis und Soda gespritzt in einem Weinglas serviert.