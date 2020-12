Campari: La Dolce Vita für zuhause

Campari verkürzt die Wartezeit bis zur Öffnung der Gastronomie und damit auch der Bar Campari im ersten Wiener Gemeindebezirk mit einer Aperitivo Italiano Box.

Für all jene, die ihren Tag entspannt ausklingen lassen möchten oder auf der Suche nach einer kreativen Geschenksidee sind, hat Campari ein Box mit ausgewählten Köstlichkeiten vorbereitet. Mit diesem Konzept möchte das Lokal seine Gäste trotz Ausgangsbeschränkungen und vorübergehender Gastro-Schließungen verwöhnen. Mit der Aperitivo Italiano Box Edition Negroni Sbagliato und der Negroni Premium Box kann man sich ein Stück Italien in die eigenen vier Wände holen. Erstere beinhaltet eine Flasche Cinzano Prosecco und einen bereits vorbereiteten Cocktail Milano Torino - eine Mixtur aus Campari Bitter und dem aromatischen roten Wermut der Turiner Familie Cinzano, die zusammen mit Eis und einer Orangenscheibe die essenziellen Zutaten für einen erfrischenden Negroni Sbagliato bildet. Darüber hinaus werden auch verschiedenste italienische Snacks aus der Bar Campari mitgeliefert, wie eine Crema di Pomodori Secchi, Mandeln, Oliven und Grissini.

In der Negroni Premium Box befinden sich eine Flasche Campari Negroni Ready to Enjoy und zwei Premium gebrandete Campari Tumbler. Beide Boxen sind für 39,90 beziehungsweise 34,90 Euro exklusiv beim Schwarzen Kameel in der Bognergasse 5, 1010 Wien erhältlich.