CASH Hit des Monats: Das Visch-Pflanzerl

Auch an CASH ist der Veganuary nicht spurlos vorbeigegangen und die Redaktion hat sich in einen Thunfisch verliebt, der eigentlich gar keiner ist.

Fact Finding Mission Produktname: Garden Gourmet Thun-Visch

Produktkategorie: Fischersatzprodukte

Inhalt: 175 Gramm pro Glas

Das Besondere: Vegan, aus Erbsen- und Weizenprotein, Rapsöl, mit Omega-3-Fettsäuren, kalt und warm genießbar

Nutri-Score: B

Produktion:

Garden Gourmet

www.gardengourmet.at

Vertrieb:

Nestlé Österreich

Wiedner Gürtel 9, 1100 Wien

Tel: +43-1-54671 0

konsumenten.service@at.nestle.com

www.nestle.at

Weitere Informationen:

Isabella Kratzer/Marketing

Tel.: +43-1-54671-256

isabella.kratzer@at.nestle.com Garden Gourmet Thun-VischFischersatzprodukte175 Gramm pro GlasVegan, aus Erbsen- und Weizenprotein, Rapsöl, mit Omega-3-Fettsäuren, kalt und warm genießbarGarden GourmetNestlé ÖsterreichWiedner Gürtel 9, 1100 WienTel: +43-1-54671 0Isabella Kratzer/MarketingTel.: +43-1-54671-256

An sich ist es ja so, dass wir es gewohnt sind, eine Thunfischdose zu öffnen und darin befindet sich tatsächlich Thunfisch. So auch das "CASH-Hit des Monats"-Testteam, vor allem liebten wir frisch gefangenen Thun aus den Mansteinschen Hoheitsgebieten rund um die Welt. In den letzten Jahren legten die diversen Abpacker gerne Gemüse dazu, um dem Fischerl einen zusätzlichen gesunden Touch zu geben. Doch damit nicht genug: Jetzt sind die von Nestlé nämlich auf die Idee gekommen, unter der bewährten Marke Garden Gourmet einen rein veganen Thun-Visch auf Erbsen- und Weizeneiweiß-Basis zu erfinden und in hübsche Gläser zu füllen. Gut und schön, liegt ja alles im Trend, aber wie so oft stellt sich bei derlei Ersatzprodukten die Frage "Und schmeckt das auch?" Das fragte sich natürlich das "CASH-Hit des Monats"-Testteam auch und öffnete das erste Glas. Interessant, weil sieht aus wie Thunfisch, riecht wie Thunfisch und schmeckt wie Thunfisch, ist aber Erbse, Weizen und Rapsöl. Wenn man sich jetzt den flipperartigen Beifang sowie die Ausbeutung der Meere vor Augen führt, dann ist der Thun-Visch nicht nur eine probate Alternative, sondern schlichtweg die Zukunft. Daher großes Kompliment an die Innovationskraft der Ernährungstechnologen des größten Lebensmittelkonzerns der Welt.