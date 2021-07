CASH Hit des Monats: Alliterationslimonade

Markus Wache

65 Jahre und so jugendlich wie eh und je. Keli ist in neuem Design zurück und hat mit dem Kriecherl Kracherl eine neue Sommer-Sonderedition im Gepäck. Bei so vielen Alliterationen sind wir gleich doppelt begeistert und mussten die Kultlimonade einfach zu unserem CASH Hit im Juni machen - Trinkhalme von Cosima Natural inklusive.