Der jüngste Streich der Käsemacher, ein Würzkäse in den Sorten pfeffrig und mediterran, ist der Cash Hit der Doppelausgabe Juli/August 2022.

An sich ist es ja so, dass das „CASH-Hit des Monats“-Testteam quasi allerorts, wo es seine leidenschaftlichen Finger im Spiel hat, stets darauf bedacht ist, beste Qualität zu kreieren – so auch bei der Erstellung von Speisen und selbstverständlich auch unterwegs. Zum Beispiel in den unendlichen Weiten der Manstein-Ranch, wo sich ja bekanntlich mehrere Orte zum Verweilen befinden – unter anderem auch feudal eingerichtete Picknickplätze. Stets mit besten Ingredienzen ausgestattet hat es sich das kochaffine Testteam zur liebevollen Routine gemacht, ganz speziellen Kreationen zu frönen, wie zum Beispiel speziell und nicht alltäglich gewürzter Pasta, Risotto-Varianten, Aufläufen oder Salaten. Die Käsemacher