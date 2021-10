Zum CASH-Hit des Monats schafft es diesmal ein Grundnahrungsmittel, um genauer zu sein, ein Reis. Aber die Tatsache, dass es das weiße Korn jetzt auch aus österreichischem Anbau gibt, hat unser regionales Herz einfach höher schlagen lassen.

Fact Finding Mission Steirerreis Produktname: SteirerREIS

Produktkategorie: Reis und Reisprodukte

Varianten: SteirerREIS Weißer Reis, Steirer REIS Naturreis, SteirerREIS Milchreis, Steirer REIS Mehl, SteirerREIS Grieß, SteirerREIS Nudeln und SteirerREIS Bier

Anbauverfahren: Trockenreis

Assets: Regionale, nachhaltige Qualität, kein Gluteneiweiß, eigener Onlineshop

Produktion und Vertrieb:

Kürbishof Fuchs

Pölten 5

8493 Klöch

hofladen@fuchs-kuerbishof.at

Wir vom "CASH-Hit des Monats"-Testteam lieben ja die Küche aus fernen Ländern, tendieren jedoch gerade in letzter Zeit und sicher auch nicht zuletzt pandemiebedingt auffallend oft zu heimischer Ware und original traditionellen Rezepturen und Gerichten. Reis ist sowohl hüben wie drüben ein wichtiges Element, wobei wir stets bedauerten, dass wir herkunftsmäßig auch bei wunderbaren heimischen Kreationen immer fast nur auf asiatische Ursprungsländer zurückgreifen konnten. Nun verriet uns jedoch ein bestens bekannter Reisologe, dass in Klöch in der Südsteiermark zwei Reispioniere namens Adele und Franz Fuchs logieren, die in ihrer erst kürzlich eröffneten Reismanufaktur diese feinen, weißen Körnlein perfekt zu einem hochwertigen Lebensmittel verarbeiten. Noch dazu aus eigenem Anbau, was in unseren Breitengraden echt eine Meisterleistung darstellt. So wird also der Steirerreis vorgetrocknet, gereinigt, geschält, poliert, aufbereitet, abgesackt und verpackt. Perfekt für die Nahrungsmittelindustrie. Vor allem aber können die schlauen Füchse sowohl weißen, polierten Reis als auch geschälten Braunreis, der noch das Silberhäutchen besitzt, produzieren, was wiederum sehr zu unser aller Rezeptvielfalt an Reisgerichten beiträgt. Nur jetzt kommt halt auch der Reis von daheim.