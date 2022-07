CASH Hit des Monats: Frank-N-Furter

Johannes Brunnbauer

Die neuen Knabber Nossi Frankies sind nicht nur was für den Kinderhunger befindet das "CASH-Hit des Monats"-Testteam und macht das Würstchen ohne Haut kurzerhand zum Hit im Juni.

Als man 1973 die Rocky Horror Picture Show gab und ein ziemlich schriller Transgender-Typ namens Frank-N-Furter für Schlagzeilen allerorts sorgte, saßen bereits Protagonisten aus dem "CASH-Hit des Monats"-Testteam im Publikum und erfreuten sich nicht nur an der Story, dem Schauspiel und der Musik, sondern auch an den leider nie wahr gewordenen kulinarischen Träumen von ordentlichen Frankfurter Würstchen in einem länglichen Weckerl, in den USA Hot Dog genannt. Erst Jahre später sprang der heiße Hund auch auf unsere Teller respektive in unsere Hände, was gemeinsam mit dem Burgerkult für wahrliches Entzücken pro amerikanisches Fastfood sorgte.