CASH Hit des Monats: Je harder, desto Seltzer

Ein neuer Trend aus den USA ist zu uns herüber geschwappt und hat gleich den Weg in die CASH-Redaktion gefunden. Das harte Sprudelwasser belebt Körper und Geist, ohne sich auf die Hüften zu legen, und ist damit unser CASH-Hit des Monats.

Making-of: CASH Hit des Monats Mai

Jurik Das CASH-Hit-Set wird aufgebaut. Willy Zwerger, Stv. Chefredakteur, sitzt bereits in den Startlöchern. 1/8 Teilen Jurik Und los geht das Shooting mit einem kräftigen Schluck. 2/8 Teilen Jurik Chef vom Dienst, Stefan Pirker, hat da wohl etwas verwechselt... 3/8 Teilen Jurik Fotograf Markus Wache im Einsatz. 4/8 Teilen Redakteurin Christina Grießer versucht ihren Hard Seltzer nicht über den Laptop zu schütten. Drink & work - ob das gut geht? 5/8 Teilen Jurik "Warum nur einen Hard Seltzer, wenn man zwei haben kann", denkt sicht Redakteurin Nataša Nikolić. 6/8 Teilen Markus Wache Chefredakteurin Margaretha Jurik verfeinert ihren harten Sprudel mit einem Topping. 7/8 Teilen Markus Wache Alles ausgetrunken. Shooting beendet. 8/8 Teilen

Fact Finding Mission Top Spirit Produktname: White Claw Hard Seltzer

Produktkategorie: Alkoholhaltige Erfrischungsgetränke

Inhalt pro Dose: 330 ml

Ingredienzen: Kohlensäurehältiges Wasser, dreifach destillierter Alkohol, natürliche

Fruchtaromen

Das Besondere: glutenfrei, kalorienarm (95 pro Dose) und alkoholarm (4,5 %)

Geschmacksrichtungen: Raspberry, Natural Lime und Black Cherry

Produktion:

Mark Anthony Brands International

Donnybrook, Dublin

Vertrieb:

Top Spirit

Heiligenstädter Straße 43, 1190 Wien

Telefon: +43/1/368 60 38

www.topspirit.at

www.topspirit.at

E-Mail: services@topspirit.at

Immer dann, wenn eines der Mitglieder des "CASH-Hit des Monats"-Testteams von einem Kurztrip zu unserer amerikanischen Außenstelle in Atlanta zurückkommt, werden wir kurzfristig Hinterbliebenen mit bei uns (noch) nicht erhältlichen US-Spezialitäten verwöhnt. Unlängst bekamen wir erstmals dosenweise so genannte Hard-Seltzer-Getränke serviert, konkret in Form der Marke White Claw und in den Geschmacksrichtungen Raspberry, Natural Lime und Black Cherry. Hard Seltzer gilt seit längerer Zeit jenseits des großen Teichs als hippes Trendgetränk, zumal sich der Alkoholgehalt mit 4,5 Prozent sehr angenehm durchaus auch in bürotauglichem Rahmen hält, nur kohlensäurehältiges Wasser sowie unterschiedliche, natürliche Fruchtaromen beinhaltet und noch dazu glutenfrei und kalorienarm ist.Warum diese überaus angenehme Dosenerfrischung so lange für den Weg nach Europa gebraucht hat, konnte im Rahmen unserer Rezensionsexemplar-Testtrinkung nicht geklärt werden, aber dank Top Spirit hat das auch bei uns hinkünftige Kultgetränk einen erfolgreichen Vertriebspartner gefunden, der mit Sicherheit dafür sorgen wird, dass der weltweite Siegeszug von White Claw auch bei uns seine g’schmackigen Spuren hinterlassen wird. Wir werden das Unsere dazu beitragen.