CASH Hit des Monats: Pandastisch und xund

Hat jemand Frühstück gesagt? Da lässt sich das "CASH-Hit des Monats"-Testteam nicht zweimal bitten, schnappt sich Schüssel und NAT und steckt den Kopf zur Tür hinaus. Sind schon alle da? So geht Frühstück in Corona-Zeiten.

NAT, dahinter verbergen sich die Worte "Natural And Tasty", ist die neue Kinder-Cerealien-Marke von Nestlé und unser CASH Hit des Monats. Und das ist die Geschichte dazu...

Fotograf Johannes Brunnbauer muss nach dem CASH-Hit-Shooting gleich weiter. Ein NAT nimmt er sich aber mit...

Um auch im Home-Office energiegeladen in den Tag zu starten, hängt Redakteur Karl Stiefel den Toast an die Wand und holt sich lieber eine Schüssel Ce­re­a­li­en mit Nutri-Score "A".

"Oh, was ist da Gutes drin", denkt sich Willy Zwerger, Stv. Chefredakteur, beim Blick in seine Müslischüssel...

Leer ging nur Redakteurin Nataša Nikolić aus. Sie war zu langsam, Lia hatte als erste die Pfote auf dem NAT.

Fact Finding Mission Produktname: Nestlé NAT

Produktkategorie: Kinder-Cerealien

Sorten: Schokolade & Erdbeere und Honig & Mandel

Inhalt: 270 g

Das Besondere: Nur natürliche Zutaten, kein Palmöl, Nutri-Score A (Honig & Mandel) und B (Schokolade & Erdbeere). Nestlé hat mit NAT die Patenschaft für die Roten Pandas in Schönbrunn übernommen.

Produktion & Vertrieb:

Nestlé Österreich GesmbH

Wiedner Gürtel 9, 1100 Wien

Tel. +43/(0)1/54671 0

konsumenten.service@at.nestle.com

www.nestle.at

Weitere Informationen:

Mirko Dörr, Business Executive Officer

+43 (0)1 546 71 0

Vor einem großen Walde wohnte eine abenteuerlustige Redaktionstruppe mit ihren beiden Papageien Hänsel und Gretel. Sie kennen diese berühmten Worte eventuell in einer etwas anderen Version, was jedoch für unseren diesmonatigen CASH-Hit nichts zur Sache tut. So zog eines schönen Wintertags das "CASH-Hit des Monats"-Testteam hinaus in den tief verschneiten Wald, um Erdbeeren, Mandeln und Honig zu suchen. Waren die glorreichen sieben Abenteuerlustigen doch auf der Suche nach einem gesunden Frühstück für ihre reichliche Kinderschar. Selbstverständlich halfen die beiden bestens informierten Papageien Hänsel und Gretel bei der Suche, nicht zuletzt auch deswegen, weil sie tief im Wald, in einem einsam gelegenen Knusperhäuschen, ihre Freunde Red, den roten Panda, Roo, den Waschbären und Ren, die Amsel, mit denen sie bereits viele Abenteuer verbanden, wiedersehen wollten. Und so kam es, dass wir bald fündig wurden. Die unter einer Schneedecke entdeckten Erdbeeren und Mandeln sowie die leckeren Honigwaben vereinten wir in der Homeoffice-Knusperküche mit feiner Schoki sowie Haferflocken und Dattelsirup, um alles anschließend in Frühstücks-Cerealien-Päckchen zu pressen. Und da die Cerealien nicht nur natural, sondern auch tasty waren, benannten wir sie einfach NAT und freuten uns mit unseren Kindern.