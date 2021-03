CASH-Hit des Monats: Snack & Smile!

Snacken mach glücklich und zufrieden und ist deswegen essenziell für stressige Situationen im Alltag. Unser CASH-Hit des Monats heißt daher Paddies nutisfaction, Knabbereien mit Füllungen in den Sorten Cheese Dip, Salted Caramel Cream und in Kürze Peanut Butter - was den ein oder anderen Kollegen besonders freut.

2

Markus Wache

Egal, was Chefredakteurin Margaretha Jurik gerade macht, ein Snack geht immer.

Fact Finding Mission Produktname: Paddies nutisfaction

Produktkategorie: Snacks, Knabbergebäck

Sorten: Cheese Dip, Salted Caramel Cream und in Kürze auch Peanut Butter

Inhalt: 30 g und 70 g

Das Besondere: Paddies sind eine Proteinquelle, glutenfrei, palmölfrei, nicht frittiert und CO2-frei hergestellt in Niederösterreich

Produktion & Vertrieb:

Selectum GmbH

Marie-Curie-Straße 8

2120 Wolkersdorf

office@selectum.at

www.selectum.at

www.paddies-snacks.com

Weitere Informationen:

Camilo Wolff, CEO & Founder

camilo.wolff@selectum.at

+43 676 5888288 Paddies nutisfactionSnacks, KnabbergebäckCheese Dip, Salted Caramel Cream und in Kürze auch Peanut Butter30 g und 70 gPaddies sind eine Proteinquelle, glutenfrei, palmölfrei, nicht frittiert und CO2-frei hergestellt in NiederösterreichSelectum GmbHMarie-Curie-Straße 82120 WolkersdorfCamilo Wolff, CEO & Founder+43 676 5888288

CASH Hit des Monats März: Behind the Scenes

CASH Das Set ist aufgebaut. 1/3 Teilen CASH Redakteur Karl Stiefel kümmert sich um die Deko. 2/3 Teilen CASH Die letzten Anweisungen... und los geht's. 3/3 Teilen