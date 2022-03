CASH Hit des Monats: Süß, rund und zuckerfrei

Für die Februar-Ausgabe nahm das CASH Hit des Monats-Testteam den neuen Neoh Cream Cake unter die Lupe.

Galerie: Making of

Markus Wache 1/5 Teilen Markus Wache 2/5 Teilen Cash 3/5 Teilen Cash 4/5 Teilen Cash 5/5 Teilen

Fact Finding Mission Neoh

Produktname: Neoh Cream Cake

Produktkategorie: Torten, zuckerfrei

Inhalt: Nuss-Tortenboden, Vanillecreme, Schokoglasur, Protein-Crispies, Mandeln

Das Besondere: kein zugesetzter Zucker, sondern ausschließlich mit der von Neoh entwickelten Zuckerersatzformel ENSO gesüßt

Erhältlich: Die Neoh Cream Cake ist derzeit exklusiv bei Billa Plus erhältlich.

Produktion & Vertrieb:

Alpha Republic GmbH

Thaliastraße 32/1/22

1160 Wien

Tel.: +43 1 934 69 28

office@neoh.com

www.neoh.com

Weitere Informationen:

Adel Hafizovic/Co-Founder von Neoh

adel[at]neoh.com

Mobil: +43 676 846 666 604

Wir alle lieben Torten. Manche zwar nur, um sie anderen ins Gesicht zu dreschen, aber die meisten doch zum genussvollen Schnabulieren. So auch das „CASH-Hit des Monats“-Testteam. Ist es doch bei uns überaus liebgewonnene Tradition geworden, nicht nur jeden Geburtstag innerhalb unseres Teams feierlich zu begehen, sondern auch mit einem netten Törtchen respektive dem einen oder anderen perlenden Gläschen kulinarisch aufzuwerten. Manchmal traf es das Schicksal jedoch so, dass an vier, fünf Tagen hintereinander so eine Feierlichkeit stattfand, was ja jetzt nicht unbedingt den Alltag störte, jedoch unser aller Kalorienhaushalt. Zählen doch Torten normalerweise nicht wirklich zu den gesunden Superfood-Vertretern. Deswegen kam es auch des öfteren zu hochinteressanten und vereinzelten Tortenverweigerungs-Versuchen, bei denen kurzerhand die zuckerfreien Neoh-Riegel mit Kerzen bestückt und so mit weitaus besserem Gewissen verzehrt wurden. Doch das hat nun ein Ende. Denn die Kreativen von Neoh haben einen Cream Cake entwickelt, der nicht nur wie eine richtige Torte aussieht, sondern auch eine richtige Torte ist. Sie schmeckt cremig-nussig und kommt komplett ohne Zucker aus. Somit werden die nächsten CASH-Team-Geburtstage definitiv zu ultimativen Abnehmtagen erklärt.