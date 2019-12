Die Chia Birds GmbH launcht mit Chai Birds einen neuen Organic Power Drink mit Grüntee, Ingwer, Minze und Limette.

Chia Birds

Mit dem originellen Foodtruck ist Aufmerksamkeit garantiert.

Mit dem neuen Chai Birds Bio-Getränk will Erfinder und CEO Denis Thomas Richter Einzelhandel und Gastronomie aufmischen. Der in Österreich hergestellte Power-Drink besteht aus u.a. japanischem Grüntee, Ingwer, Minze und Limette und wird mit kristallklarem oberösterreichischen Quellwasser gebraut. Bei der Herstellung verzichtet das junge Unternehmen auf künstliche Süß-, Zusatz, Farb-, Geschmacks und Konservierungsstoffe und setzt stattdessen auf die natürliche Kraft des Grüntees, der reich an Antioxidantien ist. Dem Gründer zufolge erhöht das neue Teegetränk die Konzentration und geistige Leistungsfähigkeit: "Chai Birds ist ein wahres Kraftpaket und idealer Begleiter im Alltag oder in Zeiten von erhöhter Anstrengung. Der Effekt von Grüntee ist wissenschaftlich bewiesen ein nachhaltigerer und kraftbringender als bei Kaffee oder geschweige denn chemischen Energy Drinks", erklärt Richter.Um Chai Birds zu promoten hat Richter mit „Goddyfoody“ ein originelles kulinarisches Foodtruck Entertainment und Catering-Konzept entwickelt, mit dem er auf Events regelmäßig auf seine Marke aufmerksam macht.Das Bio-Getränk ist österreichweit bei Spar und dm und online unter www.chiabirds.com/shop erhältlich.