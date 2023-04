Coca-Cola: Coke ohne Koffein

The Coca-Cola Company

Seit Anfang April bietet Coca-Cola eine kalorien- und koffeinfreien Variante des Kultgetränks an, die eine Feierabend-Begleitung für alle jene sein soll, die einerseits auf Kalorien verzichten wollen, andererseits sensibel auf Koffein reagieren.

Seit April komplettiert Coca-Cola zero Zucker zero Koffein neben dem klassischen Coca-Cola, Coca-Cola zero und Coca-Cola light das Coke-Portfolio in Österreich. "Manche Menschen reagieren sensibel auf Koffein, vielen ist ein entspannter Schlaf wichtig und bislang auf den Konsum von Coca-Cola Produkten verzichtet", so Anuscha Kapdi, Brand Managerin bei Coca-Cola Österreich, "für diese Zielgruppe bieten wir nun mit Coca-Cola zero Zucker zero Koffein die ideale Möglichkeit der abendlichen Erfrischung." Das neue Coca-Cola ist in der 0,33 Liter Dose und der 1,0 Liter PET Flasche erhältlich.