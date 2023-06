Coca-Cola: Fanta startet zero in den Sommer

The Coca-Cola Company

Exotisch und erfrischend, ohne Zucker wird der Sommer für Fanta. Neu in das Sortiment werden die Variante Exotic Zero sowie Lemon Zero aufgenommen, die den Trends zu limited Editions und Zuckerreduktion Rechnung tragen.

Seit 2017 und 2022 steigerte Fanta seinen Umsatz um 22 Prozent. Ausschlaggebend dafür waren, nach Angaben des Unternehmens die Limited Editions sowie der Klassiker Fanta Orange, der im selben Zeitraum ein Plus von 34 Prozent verzeichnete. "Wir bleiben bei dieser Erfolgsstrategie und bieten mit einer neuen Fanta-Variation und dem verbesserten Geschmack von Fanta Lemon Zero die gewohnte Abwechslung", so Vivien Herak Hadas, Fanta Brandmanagerin bei Coca-Cola Österreich.